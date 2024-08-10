أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم السبت، أن السلطات المركزية الهندية ستقدم كل المساعدات الممكنة لجهود الإغاثة والتعمير والإصلاح في المناطق التي ضربتها الانهيارات الأرضية في منطقة واياناد بولاية كيرالا، حسبما ذكرت وكالة "برس ترست أوف إنديا".

وقال مودي إن الجميع يتوجه بالدعاء للناجين من الانهيارات الأرضية التي أشار إلى أنها "حطمت" أحلام العديد من الأسر.

وأضاف أن حكومة الاتحاد "المركزية" ستتعاون مع حكومة ولاية كيرالا في مساعدة من فقدوا كل شيء جراء الكارثة.

وكانت الانهيارات الأرضية قد أودت بحياة 226 شخصا حتى الآن، وما زال 130 آخرين في عداد المفقودين.