دراسة أسترالية تحذر الحوامل من استخدام الزجاجات والصحون البلاستيكية

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كشفت دراسة أسترالية حديثة، عن خطورة استخدام السيدات الحوامل للقوارير والصحون البلاستيكية؛ إذ يسبب تسرب قطع دقيقة من تلك الأدوات إلىى الرحم، إصابة الأجنة من الذكور بالتوحد.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن فريقا أستراليا تتبع نحو ٦٧٦ من الأطفال الذكور ليكتشفوا أإن مادة البيسفينول المتسربة عن لدائن البلاستيك لداخل الرحم تسببت بتفاعلات في الدماغ مسببة للتوحد.

وأوضحت الدراسة، أنه عند ظهور البيسفينول بالتحاليل تزيد عرضة الطفل الذكر لأعراض التوحد بعمر سنتين بنسبة 350%، وبعمر 4 سنوات 90% وفي عمر 9 سنوات بنحو 70%.

وأضافت الدراسة أن البيسفينول يسكت إنزيم الإيروميز بالدماغ والذي يساعد على ضبط هرمونات الذكورة ومنع تسببها بمشاكل للدماغ.

• اكتشاف علاج

وجد الفريق علاجا لمشكلة تأثير البيسفينول، على أدمغة الأطفال الذكور إذ تمت تجربة مستخلص عسل ملكات النحل على فئران مصابة بالتوحد نتيجة التعرض للبيسفينول وتحسنت حالتها وينتظر الباحثون إجراء التجارب على مرضى من البشر.



