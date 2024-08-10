جيش الاحتلال يزعم اغتيال رئيس جهاز الأمن العام التابع لحماس في غزة‏

زعم جيش الاحتلال، اليوم السبت، اغتيال رئيس جهاز الأمن العام التابع لحركة "حماس" في قطاع غزة‏.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن جيش الاحتلال في بيان، إدعاءه أنهم اغتالوا رئيس جهاز الأمن العام التابع لحركة حماس في غزة، وليد السوسي.

وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن وليد السوسي كان يعمل كرئيس قسم في جهاز الأمن العام لحماس جنوبي غزة، حيث هاجمت مقاتلات جيش الاحتلال، مساء الجمعة، منطقة في خان يونس من أجل اغتيال السوسي.

צה"ל: חוסל ראש תחום במנגנון הביטחון הכללי של חמאס בדרום עזה - "היה שותף בניהול יצירת תמונת מודיעין באמצעות הפעלת מקורות ופעל נגד תנועת ההתנגדות לחמאס"@ItayBlumental @Itsik_zuarets pic.twitter.com/TP9Puliq3n — כאן חדשות (@kann_news) August 10, 2024



وارتكب جيش الاحتلال، مذبحة داخل مدرسة التابعين بمدينة غزة راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد وعشرات الإصابات.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن جيش الاحتلال قصف النازحين بشكل مباشر خلال تأديتهم صلاة الفجر، وهذا ما رفع أعداد الشهداء بشكل متسارع.

وأضاف: «من هول المذبحة وأعداد الشهداء الكبير لم تتمكن الطواقم الطبية والدفاع المدني وفرق الإغاثة والطوارئ من انتشال جثامين جميع الشهداء حتى الآن».