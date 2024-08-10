فتح: مصر تشاركنا في بناء الدولة الفلسطينية ودورها مهم جدا

أشاد أمين سر حركة فتح زيد تيم، بالدور المصري تجاه القضية الفلسطينية، واصفًا إياه بـ«المهم جدًا»، مؤكدًا أن مصر تعد الرئة الجنوبية للشعب الفلسطيني.

وقال في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، إن مصر لطالما دافعت عن القضية الفلسطينية على مدار التاريخ، مشددا على أن هدفها الأساسي هو إعادة الحقوق الفلسطينية إلى أصحابها.

وأكد أن مصر شريكة مع الشعب الفلسطيني وتدعمه، موضحا أن الشعب المصري قدم تضحيات كبيرة من أجل القضية الفلسطينية وتحرير الأرض الفلسطينية وعودة اللاجئين.

واستنكر كل الأبواق التي تشكك في الدور المصري، قائلا: «هناك أبواق كثيرة يجب أن تكتم ويجب ألا تُسمع على الإطلاق، نحن ومصر شركاء في بناء دولة فلسطين، وهذا ما تؤكده القيادة الفلسطينية».

وأشاد بالدور المصري البناء وذو القيمة الدولية الكبيرة، مشيرًا إلى أن معبر رفح هو المعبر الوحيد لقطاع غزة والرئة الأساسية للشعب الفلسطيني في القطاع.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي حاول بكل السبل إغلاقه لمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع.

وختم تصريحاته بمقولة الزعيم ياسر عرفات: «سيرفع يومًا شبل من أشبال فلسطين علم فلسطين فوق مآذن وكنائس القدس.. يروها بعيدة و نراها قريبة».