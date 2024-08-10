أحمد الطاهري: ما قدمته مصر من مساعدات إنسانية لغزة يعادل ما قدمه العالم أجمع

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، إن الموجه الثانية لمخطط محاولة تهجير الفلسطينيين تجرى الآن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت: «يبدو أن بعض الأصوات من داخل حماس، ومن ضمنها موسى أبو مرزوق يريد أن يدفع إلى هذا الاتجاه، وأن يغض الطرف عن الكارثة التي تلحق بالمقاومة على مدار الفترة الماضية».

وتابع: «الآن أدركنا من خلال السياق الراهن أن الحرب خطبة، وأن الرد يا واش يا واش كما خرج الأمين العام لحزب الله، وبالتالي لا داعي لمثل هذه المزايدات، ولا داعي للحديث مرارا وتكرار عما قدمته مصر».

ولفت إلى أن ما قدمته مصر من مساعدات إنسانية بالأرقام يعادل ما قدمه العالم أجمع، وما فعلته مصر منذ السابع من أكتوبر حتى الآن لولاها ما كان لأحد أن ينتبه لما يجرى على أرض غزة».