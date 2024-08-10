نشأت الديهي يرد على موسى أبو مرزوق: نبتلع بعض الإهانات حتى تمر الأزمة

رد الإعلامي نشأت الديهي، على تصريحات القيادي في حركة حماس، موسى أبو مرزوق، بشأن الموقف من البيان الثلاثي المصري القطري الأمريكي، مؤكدًا وضوح الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية.

وقال خلال برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع عبر شاشة «TEN» مساء السبت، إن مصر تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها المركزية، وتؤكد على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود ما قبل 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أن مصر لا تقبل المزايدة على مواقفها، مضيفا: «لا نقبل المزايدة على موقف مصر، نتجاهل بعض الكلام نظرًا للظروف، البعض في الحماس يتطاول على مصر، ولكن من الحكمة أن تكون غبيا لبعض الوقت، أو ثلاث أرباع العافية في التغافل، بسمع شتيمتي وأسكت».

وثمن حكمة مصر في التعامل مع القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مصر ابتعلت بعض الإهانات في سبيل دعم القضية الفلسطينية، قائلا: «لا نرد على الإخوة الفلسطينيين؛ لأنهم يعانون من الجراح والقتل والموت والشهداء».

واستدعى هجومه على من وصف حماس بالإرهابية، بالتزامن مع اندلاع الحرب التي كانت حماس سببًا فيها، وذلك رغم أنها منبثقة من الإخوان، مضيفًا: «قلنا إن لديهم قضية وأرض، وأن إسرائيل العدو، وكنا حكماء في التعامل مع الموقف، ونشعر بمسؤولية تاريخية، ونبتلع بعض الإهانات حتى تستمر المسيرة بحكمة بالغة وتمر الأزمة».

وتابع: «نحن نتعامل بشرف وحكمة بالغة، لكن أن يأتي أقدم زعيم لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، الذي كان مقيمًا في القاهرة، ويوصف بأنه رجل عاقل، ويخطئ، فهذا أمر لا يمكن السكوت عنه، خطأ لا يجب أن يمر مرور الكرام».

ووجه «الديهي» رسالة لأبو مرزوق، قائلًا: «عيب، ما يصحش، اتق الله، أقول لموسى أبو مرزوق في فمي ماء» على حد قوله.