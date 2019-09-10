نيمار قد يرحل عن باريس سان جيرمان في الشتاء

يبدو أن رحيل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي مسألة وقت ليس أكثر، وذلك بعدما خرجت عدد من التقارير العالمية اليوم الثلاثاء تؤكد أن إدارة النادي الباريسي ترغب في التخلص من اللاعب في أسرع وقت، وذلك بسبب رغبة اللاعب في عدم الاستمرار داخل معقل ملعب حديقة الأمراء.

وفشل برشلونة في حسم عودة نيمار لصفوفه مرة أخرى خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية للموسم الجديد، وذلك بسبب رفض إدارة باريس سان جيرمان بقيادة مالكه القطري ناصر الخليفي كافة العروض التي قدمتها إدارة النادي الكتالوني، حيث صرح الأخير بأنه لا يوجد فريق في العالم يستطيع دفع قيمة نيمار المالية، مشددًا بأنه لن يسمح برحيل البرازيلي بأقل من 300 مليون يورو.

صحيفة "توتو ميركاتو" الإيطالية أشارت اليوم إلى إنَّ ليوناردو المدير الرياضي لسان جيرمان، يُريد التخلص من نيمار وسيفتح الباب أمام البرازيلي للرحيل في شهر يناير خلال فترة الإنتقالات الشتوية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الطرفين باريس سان جيرمان ونيمار سيقضيان سويًا 4 أشهر بشكل إجباري، وذلك بعد فشل رحيله بالميركاتو الصيفي المنتهي.