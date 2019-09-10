نبيل فقير يكسر صمته حول فشل انتقاله إلى ليفربول

تحدث نبيل فقير لاعب وسط ريال بيتيس الإسباني، عن فشل صفقة انتقاله إلى ليفربول، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2018/2019، حيث كان اللاعب قريب جدًا من الأنضمام إلى صفوف الريدز، بعدما اتفق الطرفان على حصول أولمبيك ليون "ناديه السابق"، على ما يقرب من 53 مليون جنيه إسترليني، إلا أن التقارير الصحفية أشارت، في ذلك الوقت إلى أن ليفربول رفض إتمام الصفقة بعدما فشل الفرنسي في اجتياز الكشف الطبي.

وأكد فقير في تصريحاته التي نقلتها صحيفة "ميترو": "حاولت ألا أهتم بالأمر، لكنه كان يؤثر علي ذهنيا، ولقد قلت لنفسي إنه القدر، ولكن هذا ليس سبب الموسم المتوسط الذي مررت به".

وأضاف: "نعم أفكر حتى الآن في انتقالي الذي كان وشيكا لليفربول، ولكنني لا أشعر بأي ندم، لكني شعرت بالألم من الأكاذيب الكثيرة التي انتشرت وقتها، كل شيء قيل عن أسرتي تحديدا كان يؤلمهم كما كان يؤلمني، خاصة عندما تعلم أن كل ما نشر لم يكن حقيقيا".

وأوضح: "اليوم أنا سعيد وفي سلام، ولكن دعونا لا نخوض في التفاصيل، كل ما قيل ليس الحقيقة، ركبتي سليمة، لقد أجريت فحصا طبيا سريعا في مركز تدريبات المنتخب الفرنسي بكليرفونتين ولم يتم ذكر أي أمر يخص ركبتي".

وتابع: "إذا كانت ركبتي بهذا السوء، فلماذا قدم نادي ليون عرضا ضخما لتمديد عقدي؟".

واستكمل: "تريدون الحقيقة؟ لقد خضعت للكشف الطبي مع ليفربول، لكن النادي قرر فجأة عدم التعاقد معي، في مرحلة ما أرادوا أن يجعلوني أؤمن بأن ذلك كان بسبب ركبتي".

واختتم حديثه "من الواضح أنهم حاولوا إيجاد عذر لفشل الصفقة لأن الفحوصات الطبية التي أجريتها في كليرفونتين كانت واضحة جدًا، ركبتي بخير تمامًا وأشعر أنني بخير. لا توجد أي مشاكل على الإطلاق في ركبتي".