مصدر دبلوماسى عربى لـ«الشروق»: التجديد لرئيس بعثة الجامعة فى مدريد بدون راتب بسبب الأزمة المالية



تنطلق أعمال الدورة العادية الـ152 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، اليوم فى القاهرة، برئاسة وزير خارجية العراق محمد الحكيم.

وقال مصدر دبلوماسى عربى لـ«الشروق» إن موضوع رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب على أجندة الاجتماع وكذلك الأوضاع فى القدس المحتلة ورفض نقل عدد من السفارات الأجنبية اليها والتعبير عن القلق مما يجرى فى لبنان يهدد استقرارها وسياسة الترهيب التى تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلى تجاه الفلسطينيين والإهمال الصحى للأسرى الذى إودى بحياة الأسير بسام السايح.

وأضاف المصدر أنه ستعقد اجتماعات جانبية على هامش أعمال الدورة، منها اجتماع لجنة متابعة تنفيذ القرارات على المستوى الوزارى بمشاركة السودان والعراق والصومال وهى ترويكا مجلس الجامعة، واجتماع آخر للجنة الوزارية العربية الرباعية لمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وهى برئاسة الإمارات وعضوية كل من مصر والسعودية والبحرين والأمين العام للجامعة.

ويبحث الوزراء المشاركون من البحرين والإمارات ولبنان والأردن والإمارات ومصر والسعودية واليمن والصومال وسلطنة عمان وفلسطين تطورات الأوضاع السياسية فى اليمن وسوريا والقضية الفلسطينية وليبيا والاحتلال الإسرائيلى لهضبة الجولان والصراع العربى الإسرائيلى والتدخل الإيرانى فى الشئون الداخلية للدول العربية والتضامن مع لبنان واحتلال إيران لجزر الإمارات الثلاث وانتهاك تركيا للسيادة العراقية إلى جانب الترحيب بما يجرى فى السودان وآخرها أداء القسم للحكومة السودانية الجديدة.

وأوضح المصدر أن اجندة الاجتماع المعروضة على الوزراء تتضمن موضوع نسب سداد الدول لأنصبتها فى موازنة الأمانة العامة للجامعة العربية، موضحا أن نسبة السداد فى الموازنة العامة للجامعة تخطت 40% وهو ما دعا الأمين العام للجامعة للقيام بجهود حثيثة مع الدول وآخرها العراق لتوقيع مذكرة تفاهم تدفع بمقتضاها بغداد متأخراتها التى تبلغ ٢١ مليون دولار وفق برنامج زمنى مقابل إعفائها من مديونياتها لدى الصناديق العربية بنسبة 75%.

ونوه المصدر بأن الأزمة المالية دفعت الأمين العام إلى تكليف رئيس بعثة مدريد بالاستمرار فى عمله لمدة تسعة أشهر تنتهى فى إبريل القادم على الرغم من وصوله للسن القانونية للتقاعد بصفته موظفا بالأمانة العامة للجامعة، وذلك بدون مقابل مادى مع التمتع بجميع الصلاحيات الكاملة لرئيس البعثة أو ما يترتب عليها من التزامات مالية على الأمانة العامة وهى سابقة لم تحدث من قبل لأى موظف بالأمانة العامة وتتجاوز النظام الأساسى للموظفين الذى يقضى بعدم التجديد لأى موظف أو التعاقد معه بعد سن التقاعد البالغ 62 عاما.

وقال المصدر إن قرار التمديد لرئيس بعثة مدريد جاء بناء على طلب عميد السلك الدبلوماسى العربى فى إسبانيا لحين الانتهاء من الاحتفال الذى سيقام برعاية ملك إسبانيا بمناسبة مرور 60 عاما على افتتاح مكتب الجامعة بمدريد فى إبريل القادم.