مقتل 15 شخصا أثناء احتفالات الشيعة في نيجيريا بذكرى عاشوراء

قالت الحركة الإسلامية النيجيرية الشيعية إن 15 من أعضائها لقوا حتفهم بالرصاص اليوم الثلاثاء، خلال مواكب تم تنظيمها بمناسبة الاحتفال بذكرى "عاشوراء".

وقال إبراهيم موسى المتحدث باسم الحركة، إن الوفيات وقعت في أجزاء مختلفة من البلاد عندما استخدمت قوات الأمن النيجيرية الغاز المسيل للدموع وفتحت النار على ما تعرف بمواكب الحداد في يوم عاشوراء.

وذكر موسى أن عدد الضحايا قد يرتفع بسبب "جروح الأعيرة النارية التى أصيب بها بعض المشيعين المسالمين".

وتأتي هذه الوفيات بعد يوم من تحذير الشرطة من أن جميع التجمعات أو المواكب التي تقوم بها جماعة الحركة الإسلامية الشيعية ستعتبر غير قانونية و "تعامل على أنها تجمعات تساهم في تزايد أعمال الإرهاب".