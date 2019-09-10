نفوق أكثر من 25 كلبا في النرويج بسبب مرض غامض

نفق أكثر من 25 كلبا في النرويج، حتى الآن، بسبب عدوى غامضة في الأمعاء.

وقال أسله هاوكاس، من المعهد البيطري في العاصمة أوسلو اليوم الثلاثاء، إن جميع الكلاب التي ماتت كانت تعاني من قيء مفاجئ و إسهال مصحوب بالدم، "وظهرت عليها جميعا نفس الأعراض، ولكننا لا ندري ما إذا كانت قد ماتت بنفس المرض".

ويعكف الأطباء البيطريون على البحث عن سبب المرض، ولكن دون جدوى حتى الآن.

ووقعت معظم حالات نفوق الكلاب في أوسلو والمناطق المحيطة بها. ولكن مناطق أخرى سجلت أيضا حالات مرضية بنفس الأعراض.

ولم يمت جميع الكلاب بعدوى في الأمعاء، "..لذلك فإننا نعتقد بأن هناك أكثر من 100 كلب مصاب"، حسب هاوكاس.

وأهاب المسؤولون المعنيون بجميع ملاك الكلاب تجنب احتكاك كلابهم بكلاب أخرى.

وألغيت الكثير من الفعاليات في أوسلو، كان سيشارك فيها كلاب.