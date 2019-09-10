البنتاجون: اتخذنا خطوات جدية لتنفيذ اتفاق المنطقة الآمنة في سوريا

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) شون روبرتسون إن الولايات المتحدة اتخذت خطوات جدية لتنفيذ أحكام آلية الأمن المتعلقة بالتفاهم المبدئي مع تركيا في سوريا، وذلك بوتيرة سريعة وفي بعض الحالات قبل الموعد المحدد لها.

وأوضح روبرتسون - في تصريحات لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الثلاثاء - أنه كانت هناك بعض المشكلات التي تعترض التنفيذ، وأن البنتاجون مازال يناقشها مع الأتراك.

وأكد المتحدث أن البنتاجون يعتقد أن الحوار والعمل المنسق هو السبيل الوحيد لتأمين المنطقة الحدودية بطريقة مستدامة وضمان استمرار الحملة في جهود التحالف العالمي لهزيمة (داعش) الإرهابي، والحد من أي عمليات عسكرية غير منسقة من شأنها تقويض هذا الاهتمام المشترك.

يأتي ذلك، بعد تصريحات لوزير الخارجية التركي قال فيها إن الولايات المتحدة تعطل تنفيذ اتفاق لإقامة منطقة آمنة في شمال سوريا.

واتفقت تركيا والولايات المتحدة - العضوان في حلف شمال الأطلسي، الشهر الماضي - على إقامة منطقة آمنة في سوريا لإبعاد المقاتلين الأكراد من الحدود التركية.