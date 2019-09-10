 إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة جنوب غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة جنوب غزة

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 - 9:35 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 - 9:35 ص

أسقطت طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعد إطلاق النيران عليها جنوب قطاع غزة، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء.

وأقر جيش الاحتلال، بأن طائرة مسيرة صغيرة "درون" تابعة له أسقطت شرق رفح جنوب قطاع غزة منتصف الليلة الماضية ،بعد إطلاق النيران عليها.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن، أمس الاثنين، أن طائرة مسيرة صغيرة "درون" تابعة له سقطت في الأراضي اللبنانية، وذلك بعد وقت قصير من إعلان حزب الله عن أن مقاتليه أسقطوا هذه الطائرة في منطقة بلدة رامية اللبنانية، وأنها بحوزة مقاتليه.

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