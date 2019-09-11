اختطاف مرشح لمنصب رئيس بلدية بكولومبيا وسط تصاعد للعنف قبل الانتخابات

أعلن أحد الأحزاب في كولومبيا اليوم الثلاثاء، أنه تم اختطاف مرشحه لمنصب رئيس بلدية وسط تصاعد أعمال العنف قبل الانتخابات في البلاد.

وترشح أوسكار لومبانا لمنصب رئيس بلدية في مدينة بوتوسي في مقاطعة نارينو الجنوبية ، حيث تنشط العديد من الجماعات المسلحة.

وقال حزب التغيير الجذري ، الذي ينتمي إليه لومبانا في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" نطالب بالإفراج عن مرشحنا.. وندعو الحكومة الوطنية إلى اتخاذ جميع التدابير الأمنية اللازمة لحماية حياة زعيمنا ".

ولومبانا هو المرشح الثاني لرئاسة البلدية الذي يتم اختطافه خلال الأسبوعين الماضيين قبل الانتخابات الإقليمية والمحلية المقررة في 27 أكتوبر المقبل.