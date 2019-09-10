ألمانيا: السجن خمسة أعوام ونصف بحق شاب أدين باغتصاب طفلة

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قضت محكمة بولاية سكسونيا أنهالت، شرقي ألمانيا، بالسجن خمسة أعوام ونصف العام بحق شاب أدين باغتصاب طفلة في التاسعة من عمرها.

وثبت لدى محكمة الولاية بمدينة ديساو روسلاو، اليوم الثلاثاء، أن الشاب البالغ من العمر 27 عاما ارتكب جريمة الاعتداء الجنسي الجسيم بحق الأطفال، وجريمة الاغتصاب والإساءة الجسدية المتعمدة.

وقالت رئيسة المحكمة، سيجرون باومجارتن، في حيثيات الحكم إن التهمة التي تضمنتها الدعوى المقامة ضد الشاب تأكدت في جوهرها.

واعترف الشاب الذي تعود أصوله للنيجر بأنه راقب الفتاة في التاسع من يونيو ورآها وهي تتجه للعب بأحد المروج وتتبعها واغتصبها هناك.