 مؤشر نيكي يرتفع 0.21% في بداية التعامل بطوكيو - بوابة الشروق
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مؤشر نيكي يرتفع 0.21% في بداية التعامل بطوكيو

طوكيو (رويترز)
نشر فى : الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 - 2:13 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 - 2:13 ص

ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الثلاثاء.

وصعد نيكي 0.21 في المئة إلى 21363.57 نقطة في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.33 في المئة إلى 1556.24 نقطة.


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