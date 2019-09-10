أثار فيديو الطفلين ماكسويل وفنيجان، مشاعر الحب لدى رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في أمريكا، بعدما ظهرا في الفيديو وهما يركضان نحو بعضهما البعض بلهفة شديدة من أجل العناق، في ولاية نيويورك الأمريكية.

وحصد فيديو عناق الطفلين حتى الآن أكثر من 3000 مشاهدة، وسط ردود أفعال محببة من رواد موقع فيسبوك، بسبب اختلاف لون الطفلين، ما بين الأسمر والأبيض.

وبحسب موقع "abc" الأمريكي، يقول مايكل سيزنيروس، والد الطفل ماكسويل، الذي قام بالتقاط الفيديو، إن ماكسويل وفنيجان لا ينفصلان عن بعضهما البعض أبدا، مشيرا إلى أنه على الرغم من أنهما لا يبلغان من العمر سوى عامين ولم يعرفا بعضهما البعض إلا منذ عام، إلا أنهما يملأهما حب كبير.

وأضاف سيسنيروس قائلا: "إنهما شركاء في فعل أشياء كثيرة وعندما يبعدان يسألان دائمًا عن بعضهما البعض، حتى في النشاطات الترفيهية فهما يذهبان إلى فصل الموسيقى معًا، ويحضرا الحفلات الموسيقية التي تقام أسبوعيا معا كما أنهما يحبان الرقص معا أيضا".

واستكمل: "تربطنا بعائلة الطفل فنيجان علاقة محببة فابني اعتاد أن يلعب مع أسرة فنيجان رياضة التنس ويجمعنا كثير من الحب".