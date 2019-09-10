لافروف ينفي أن ترامب أمده بمعلومات سرية

نفى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الثلاثاء أن يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمده بمعلومات سرية تتعلق بدولته.

وذكرت تقارير إعلامية أن الولايات المتحدة سحبت جاسوسا بارزا لها من روسيا بسبب مخاوف من أنه من الممكن أن يتعرض للخطر، وذلك بعد اجتماع في البيت الأبيض بين لافروف وترامب .

وقال لافروف للصحفيين في موسكو: "لم يقدم أي جانب خلال هذا الاجتماع أي معلومات سرية أو حتى غير سرية تتعلق بدولته".

وأشار إلى أنه لم يلتق أبدا الشخص الذي يتردد أنه جاسوس أمريكي.

ومن جانبه أكد الكرملين أن هذا الشخص كان يعمل في إدارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

يذكر أن صحيفة "كوميرسانت" الروسية قد ذكرت اليوم أن الولايات المتحدة سحبت جاسوسا بارزا لها في إدارة بوتين قبل عامين بسبب مخاوف على حياته.

كما نشرت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية وصحيفة نيويورك تايمز الأمريكيتان تقارير حول سحب الجاسوس دون الإشارة إلى أنه كان في الإدارة الرئاسية الروسية.

وبحسب التقارير، تم سحب الجاسوس من روسيا تحت ستار أنه ذهب إلى مونتنيجرو (الجبل الأسود) مع عائلته في عطلة في يونيو 2017 .