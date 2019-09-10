الإعلان عن فريق المفوضية الأوروبية الجديد

كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة ، أورسولا فون دير لين، عن فريقها الجديد الذي تضمن : تعيين الفرنسية "سيلفي جولارد" (54 عاما) في منصب مفوض أوروبي للسوق والخدمات الداخلية ، والمسئولة عن صناعة الدفاع، حيث كانت تشغل منصب وزيرة الدفاع السابقة في فرنسا.

وقالت المفوضية - في بيان بثته قناة "فرانس 24" الإخبارية الفرنسية اليوم الثلاثاء، إنه تم تعيين الهولندي فرانس تيمرمانز ، في منصب مفوض للمناخ ، والإيرلندي فيل هوجان ، لقيادة محادثات التجارة في الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أنه يحق للرئيسة الجديدة للمفوضية الأوروبية، اختيار شخصية من الشخصيات التي تتقدم بها كل دولة من دول الاتحاد لشغل منصب مفوض، فيما يعد البرلمان الأوروبي صاحب الكلمة الأخيرة في هذا الشأن، حيث يستمع أولا للشخصيات المرشحة قبل أن يصوت على حزمة المفوضين دفعة واحدة.

يذكر أن سيلفي جولار هي سياسية فرنسية تخرجت من كلية الحقوق بجامعة "بول سيزان إيكس" مارسيل الثالث" وتتقن الفرنسية والإنجليزية والألمانية والإيطالية، ولها العديد من المؤلفات ، ودرست العلوم السياسية وإدارة الأعمال ، وشغلت منصب عضو في البرلمان الأوروبي مرتين : الأولى عندما تم انتخابها عام 2009 عن غرب فرنسا، والثانية عن منطقة جنوب شرق فرنسا في انتخابات 2014 ، كما عملت مستشارا سياسيا لرومانو برودي ، عندما كان رئيسا للمفوضية الأوروبية خلال الفترة من عام 2001 حتى عام 2004.

وتركز المفوضية على ضرورة متابعة التكامل الأوروبي مع الدعوة إلى زيادة النقاش العام حول المسائل الأوروبية ، والعمل على جعل مواطني أوروبا أكثر انخراطا في تنميتها.