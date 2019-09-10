توافق تركي أمريكي على أهمية زيادة حجم التبادل التجاري إلى 100 مليار دولار

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أكد وزيرا التجارة التركي والأمريكي اعتزام الجانبين العمل من أجل زيادة حجم التبادل التجاري بينهما إلى 100 مليار دولار.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان القول في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الأمريكي ويلبور روس في أنقرة أن الجانبين لفتا إلى أهمية صناعات مثل النسيج والأثاث والرخام والسيارات والطيران المدني والإسمنت والآلات والكيماويات من أجل الوصول بالتجارة الثنائية إلى 100 مليار دولار.

وقالت بكجان إن تركيا مستعدة لإمداد الولايات المتحدة بالمنتجات في ظل التوترات التجارية بين الأخيرة والصين.

وأوضح روس أنه يعتزم لقاء مسؤولين من الشركات الأمريكية العاملة في تركيا خلال زيارته التي تستمر خمسة أيام.

ومن المقرر أن يبحث الرئيسان التركي والأمريكي القضايا التجارية بين البلدين خلال لقائهما في نيويورك في وقت لاحق الشهر الجاري.

ووفقا للبيانات الرسمية، سجل التبادل التجاري بين البلدين 7ر20 مليار دولار العام الماضي.

وكان روس التقى العديد من مسؤولي جمعيات الأعمال في إسطنبول، في إطار الزيارة.