دراسة: ازدياد مخاوف الأستراليين إزاء تداعيات التغير المناخي

خلصت دراسة نُشرت نتائجها اليوم الثلاثاء، إلى أن مخاوف الاستراليين تزداد إزاء تداعيات التغير المناخي.

وتوصل التقرير الذي أعده المعهد الاسترالي بعنوان "كلايمت أوف ذا نيشن 2019" إلى أن 81 % من الأستراليين يشعرون بالقلق من تسبب التغير المناخي في حدوث مزيد من موجات الجفاف والفيضانات، وذلك مقارنة بـ74% عام 2017.

ويخشى 3 من بين 4 أشخاص أن يتسبب التغير المناخي في حدوث نقص في المياه بالمدن، ويؤيد اثنان من بين كل 3 أشخاص التوصل لهدف صفر انبعاثات بحلول 2050.

وقد شملت الدراسة 1960 شخصا، وخلصت لوجود اختلاف واضح بين مواقف كبار السن والشباب تجاه التغير المناخي.

وأظهرت الدراسة أن 83% من بين أفراد الشريحة العمرية التي تتراوح ما بين 18 و34 عاما أعربوا عن قلقهم إزاء التغير المناخي، وذلك مقارنة بـ67% ممن يبلغون من العمر أكثر من 55 عاما.

ونقلت صحيفة "جارديان أستراليا" عن النائبة المستقلة زالي ستيجال، التي ترأست الدراسة في كانبرا قولها إن "الأستراليين لديهم الحق في الشعور بالقلق إزاء حدوث موجات حر شديدة وجفاف وحرائق غابات" ويريدون أن تظهر الحكومة قيادتها تجاه التغير المناخي.

وأضافت "أحدث تقرير يظهر أن الاستراليين يدعمون سياسات متعلقة بالمناخ والطاقة أكثر طموحا من التي تتبناها الحكومة الاتحادية حاليا".