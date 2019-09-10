«واشنطن بوست»: قرار ترامب إلغاء المحادثات الثنائية مع طالبان وضع الرئيس الأفغاني في «دائرة الضوء»

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني قد تم "تهميشه " لعدة أشهر، واستبعد من المحادثات الأمريكية مع حركة "طالبان " المسلحة، كما تعرض لضغوط لتأجيل الانتخابات الرئاسية التي قد تمنح له ولاية جديدة لقيادة بلاده التي مزقتها الحرب نحو السلام.

وأضافت الصحيفة - في تقرير لها نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء المحادثات الثنائية مع "طالبان " أدى إلى تغيير تلك الديناميكية السياسية بشكل مفاجئ، ووضع الرئيس الأفغاني في دائرة الضوء ، بينما تمر بلاده بلحظة تاريخية تحتاج فيها إلى قيادة حازمة، وذلك قبل إجراء الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الثامن والعشرين من سبتمبر الجاري.

وأشارت إلى أنه من المرجح بشكل كبير أن يفوز الرئيس عبد الغني بفترة رئاسية ثانية مدتها خمس سنوات، لاسيما وهو الوحيد الذي بدأ حملة انتخابية قوية ، بينما لم يتأكد معظم منافسيه من إجراء التصويت في موعده، لذلك، قد تجد دعواته المتكررة لإحلال سلام دائم في أفغانستان صدىً جديدا مع الناخبين الذين يخشون أن يؤدي أي اتفاق سلام أمريكي إلى تعزيز قبضة "طالبان " على أسلوب حياتهم.

ورأت الصحيفة أن الرئيس الأفغاني صاحب السبعين عامًا، يواجه أيضًا خطرًا كبيرًا من الفشل في التعامل مع المتمردين، الذين يمتلكون مفاوضين أذكياء ومقاتلين لا يرحمون - حسب الصحيفة - على حد سواء، والذين استبعدوا حكومته من البداية من المشاركة في المحادثات مع الأمريكيين باعتبارها "دمية " في يد الولايات المتحدة.

من جانبه، قال داود موراديان مدير المعهد الأفغاني للدراسات الاستراتيجية ، إن المسؤولية الكبرى تقع الآن على عاتق (كابول)، وخاصة على الرئيس عبد الغني، من أجل التوصل إلى استراتيجية واقعية، وخلق توافق وطني يمكن أن يؤدي إلى تسوية.

ولفتت إلى أن المشهد الداخلي في أفغانستان بعد مرور يوم واحد من قرار ترامب بوقف المحادثات مع "طالبان"، عج بتساؤلات الأفغان حول من سيملأ الفراغ السياسي، حيث تحدث الرئيس عبد الغني إليهم في خطاب أدلى به أمام مجموعة من أفراد قوات الأمن، دعا قادة "طالبان " إلى التحدث مع إخوانهم الأفغان، محذرا - في الوقت ذاته - من الاستمرار في القتل أو مواجهة غضب الجيش الأفغاني.