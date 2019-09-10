«تليفونيكا» تخطط لشطب نحو 5000 وظيفة في إسبانيا لتقليل النفقات

أفادت مصادر مطلعة بأن شركة "تليفونيكا" للاتصالات تعتزم شطب 5 آلاف وظيفة في إسبانيا من خلال خطة للتقاعد الطوعي، وذلك في إطار مساعي الشركة لخفض التكاليف وتعزيز أسعار أسهمها.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء عن مصدرين مطلعين، طلبا عدم ذكر اسميهما، أن الشركة أجرت مشاورات تمهيدية مع النقابات حول ما أسمته خطة تحفيز العمال على التقاعد، وهي تستهدف من تتجاوز أعمارهم 53 عاما.

وقال مصدر إنه من المقرر أن تقدم الشركة مقترحا رسميا إلى النقابات غدا الأربعاء.

وتُعد خطة شطب الوظائف واحدة من العديد من الخيارات التي أجرت الإدارة مشاورات بشأنها خلال الأسابيع الماضية في إطار مساعيها لتدعيم أسعار أسهمها.

وقد تتم مناقشة الخطة في اجتماع لمجلس الإدارة اليوم. وتمت الدعوة منذ أكثر من أسبوعين لعقد الاجتماع قبل موعده المقرر، وذلك للبحث في مسألة تراجع أسعار الأسهم وسبل دعمها.

ورفض متحدث باسم الشركة التعليق.

وسبق أن لجأت الشركة لعروض التقاعد المبكر خلال السنوات العشر الماضية لخفض حجم العمالة، وكان آخرها عام 2016.

ويتضمن العرض الحالي دعم مهارات العمالة المتبقية لتطوير التعامل مع التقنيات الحديثة.