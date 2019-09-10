مبعوثا كوريا الجنوبية وأمريكا يبحثان هاتفيا التفكيك النووي في شبه الجزيرة الكورية

بحث المبعوث الكوري الجنوبي المعني بالملف النووي لي دو-هون، مع نظيره الأمريكي ستيبن بيجون، هاتفيا اليوم الثلاثاء، سبل تحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية، ومسألة تفكيك الأسلحة النووية، بعد أن اقترحت بيونج يانج على واشنطن استئناف المحادثات النووية المتوقفة.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء أن وزارة الخارجية الكورية أوضحت - في مؤتمر صحفي - أن "دو هون" تحدث عبر الهاتف مع نظيره بيجون، لمناقشة التطورات الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية وسبل تحقيق تقدم من أجل السلام المستدام والتفكيك النووي في المنطقة.

واتفق الجانبان على الاجتماع في وقت قريب لمواصلة الحوار.

وجاء الاتصال الهاتفي بعد أن قالت النائبة الأولى لوزير الخارجية الكوري الشمالي تشوي سون-هي في منتصف ليلة أمس، إن بلادها مستعدة لعقد المحادثات مع واشنطن في أواخر سبتمبر، في الوقت والمكان اللذين يتفق عليهما الجانبان.

ووصل الحوار بين واشنطن وبيونج يانج إلى طريق مسدود بعد لقاء القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون، والذي انتهى دون التوصل لاتفاق حول حجم التفكيك النووي في الشمال ورفع العقوبات من جانب واشنطن.