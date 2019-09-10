محللون يتوقعون تراجع إيرادات «دي إس في بانالبينا» الدنماركية للنقل

بعد نجاح شركة النقل والخدمات اللوجيستية الدنماركية "دي.إس.في" في الاستحواذ على شركة "بانالبينا"، لتكوين ثالث أكبر شركة في العالم في مجال الشحن والخدمات اللوجيستية من حيث الإيرادات، يحذر المحللون من أن التراجع في إيرادات الشركة الجديدة أثناء فترة اتمام الاستحواذ والاندماج بين الشركتين قد يتجاوز التقديرات الأولية للشركة.

ونشرت مؤسسة "برنشتاين" للاستشارات تقريرا قالت فيه "إنه رغم اتمام الصفقة وتكوين شركة عالمية كبرى، فإن الأمر سيحتاج إلى الوقت لكي "تتحقق الأرباح".

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن مزيج أعمال شركة "بانالبينا" محدود بمقاييس أداء "دي.إس.في" رغم وجود مكاسب استراتيجية من صفقة الاستحواذ على المدى الطويل، في حين أن الفرص المتاحة أمام "دي.إس.في" للدخول في صفقات كبرى جديدة أصبحت محدودة.

كانت "دي.إسي.في" قد وقعت عقود الاستحواذ على "بانالبينا" نهائيا في منتصف الشهر الماضي لتشكل كيانا جديدا يستحوذ على حوالي 6% من سوق الشحن في العالم.