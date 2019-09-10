سؤال برلمانى حول استعدادات الحكومة لمواجهة السيول

تقدم النائب أحمد أبو خليل، بسؤال إلى رئيس البرلمان على عبد العال، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزيري التنمية المحلية والري، بشأن استعدادات الحكومة لمواجهة موسم السيول هذا العام.

وقال أبو خليل في سؤاله: أيام قليلة تفصلنا عن بداية فصل الخريف، وفيه تشهد مصر تقلبات مناخية، كعدم استقرار الطقس والتي ينتج عنها بعض الظواهر الجوية منها تكاثر السحب الممطرة والرعدية والتي يصاحبها سقوط أمطار غزيرة تعرف باسم "السيول"، على مناطق الساحل الشمالي وسلاسل البحر الأحمر وسيناء ومحافظات الصعيد وغيرها، نظرًا لطبيعتها الجغرافية.

وأوضح أن مصر شهدت خلال الأعوام الماضية سيولا ضربت معظم المحافظات بشكل منتظم سنويًا بسبب التغيرات المناخية مما أنتج عنها سقوط ضحايا أبرياء، فضلًا عن تدمير المنازل والطرق والأراضي الزراعية، مشيرا إلى ضرورة التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والوزراء والمحافظين، لاتخاذ التدابير اللازمة لرفع حالات الاستعداد مع قرب حلول فصل الشتاء، وذلك فى ضوء تعرض بعض المحافظات لعواصف وظروف مناخية غير ملائمة.

وطالب باتخاذ كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية والتأكد من جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول، ومراجعة شبكات وخطوط وروافع الصرف الصحى وخاصة بالطرق الرئيسية.