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استقر معدل تضخم أسعار المستهلك في الصين خلال أغسطس الماضي، في حين استمر تراجع أسعار المنتجين (الجملة) مع تراجع الطلب الأمر الذي يشير إلى تزايد ضغوط الكساد على الاقتصاد الصيني.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 2.8% سنويا وهو نفس معدل الزيادة في يوليو الماضي بحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصادرة اليوم الثلاثاء، وكان المحللون يتوقعون تراجع معدل التضخم إلى 2.7% خلال الشهر الماضي.

وزادت أسعار المواد الغذائية خلال الشهر الماضي بنسبة 10% نتيجة ارتفاع أسعار لحوم الخنزير بشكل خاص. في الوقت نفسه تراجع معدل تضخم أسعار السلع غير الغذائية إلى 1.1% مقابل 1.3% في يوليو الماضي.

وبلغ معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلك الذي لا يتضمن أسعار الطاقة والمواد الغذائية خلال أغسطس الماضي 1.5% مقابل 1.6% خلال يوليو الماضي.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك خلال أغسطس الماضي بنسبة 0.7% شهريا مقابل 0.7% في يوليو الماضي، وهى الارتفاع الشهري الثاني على التوالي لمؤشر أسعار المستهلك.

وفي تقرير منفصل أشار مكتب الإحصاء الوطني الصيني إلى تراجع أسعار الجملة للشهر الثالث على التوالي، حيث تراجعت الأسعار خلال أغسطس الماضي بنسبة 0.8% سنويا بعد تراجعها بنسبة 0.3% في الشهر السابق، وكان المحللون يتوقعون تراجع الأسعار بنسبة 0.9% سنويا خلال الشهر الماضي.

كما تراجع مؤشر أسعار الجملة خلال الشهر الماضي بنسبة 0.1% بعد تراجعه بنسبة 0.2% خلال يوليو الماضي.