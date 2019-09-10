الجيش الإسرائيلي يؤكد سقوط طائرة مسيرة تابعة له في غزة

الأكثر قراءة
أنباء عن استقالة محافظ الإسماعيلية بدعوى تدهور حالته الصحية
ضبط طبيب أثناء إلقاء طفل أمام مسجد بالغربية: «أتعهد بالزواج من الممرضة»
رئيسة وزراء الجبل الأصفر.. تعرف على السيدة التي أعلنت قيام المملكة المزعومة
الزمالك يرفض تأجيل مباراة السوبر أمام الأهلي
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
بعدما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن ترشيح 5 أسماء لتدريب المنتخب .. من تختار؟
حسن شحاتة
حسام البدري
إيهاب جلال
حسام حسن
ميدو
النتـائـج
تصويت
أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي -صباح اليوم الثلاثاء- أن طائرة مسيرة تابعة له سقطت في قطاع غزة ليل الاثنين.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن سبب سقوط الطائرة قيد التحقيق حاليا.
وقالت مصادر في غزة إن حركة حماس رصدت الطائرة وأسقطتها، بحسب الصحيفة.