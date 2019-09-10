الجيش الإسرائيلي يؤكد سقوط طائرة مسيرة تابعة له في غزة

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أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي -صباح اليوم الثلاثاء- أن طائرة مسيرة تابعة له سقطت في قطاع غزة ليل الاثنين.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن سبب سقوط الطائرة قيد التحقيق حاليا.

وقالت مصادر في غزة إن حركة حماس رصدت الطائرة وأسقطتها، بحسب الصحيفة.