 الجيش الإسرائيلي يؤكد سقوط طائرة مسيرة تابعة له في غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الإسرائيلي يؤكد سقوط طائرة مسيرة تابعة له في غزة

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة
د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 - 10:06 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 - 10:06 ص

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي -صباح اليوم الثلاثاء- أن طائرة مسيرة تابعة له سقطت في قطاع غزة ليل الاثنين.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن سبب سقوط الطائرة قيد التحقيق حاليا.

وقالت مصادر في غزة إن حركة حماس رصدت الطائرة وأسقطتها، بحسب الصحيفة.

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