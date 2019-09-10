كرافت تؤدي اليمين كسفيرة أمريكية لدى الأمم المتحدة بدلا من هالي

تؤدي كيلي كرافت في واشنطن اليوم الثلاثاء، اليمين بوصفها السفيرة الأمريكية الجديدة لدى الأمم المتحدة.

ومن المتوقع أن يحضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مراسم الحفل الذي سيقام اليوم في المكتب البيضاوي، الساعة 0530 مساءً بالتوقيت المحلي (2230 بتوقيت جرينتش) .

وصدق مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت سابق اليوم الثلاثاء، على تعيين كرافت سفيرة جديدة لدى الأمم المتحدة بموافقة 56 عضوًا مقابل 38، لتحل محل نيكي هالي التي استقالت العام الماضي.

وعملت كرافت (57 عامًا) كسفيرة للولايات المتحدة لدى كندا ، وتم ترشيحها لتولي المنصب الجديد في الأمم المتحدة في فبراير الماضي.