أعدمه النازيون في ألمانيا، فتحول يوم وفاته إلى يوم دولي لتضامن أهل المهنة مع بعضهم البعض، وأصبح هذا الأسبوع من كل عام بمثابة احتفالاً خاصًا للصحفيين في جميع أنحاء العالم..

إنه الكاتب الصحفي التشيكي، وزعيم الحركة المناهضة للفاشية، يوليوس فوتشيك، الذي أعدم على يد النازيين الألمان في 8 سبتمبر عام 1943، في ألمانيا، بعد أن تم سجنه وتعذيبه بسبب آراؤه المناهضة للفاشية المعارضة للنازية، خلال سريان الحرب العالمية الثانية؛ ما دفعه لتدوين مذكراته في كتابه الشهير "مذكرات من حبل المشنقة" خلال محبسه في السجن؛ لينتشر في جميع أنحاء العالم بـ70 لغة مختلفة.

كان فوتشيك يؤمن بقوة الموسيقى، ما دفعه للكتابه في مذكراته بانه يتطلع لأن يلحن له أحد الموسيقيين مقطوعة باسمه كي يتذكره الناس، فجاءت مقطوعة تحمل أسمه، ألفها الملحن لويجي نونو، تخليدا لذكراه، وكانت بمثابة تكريم لمرونته في مواجهة العدوان النازي، حيث كان يمثل جزءا من طليعة المقاومة المناهضة للنازية آنذاك.

ولد فوتشيك في 23 فبراير 1903، في العاصمة التشيكية براغ، لعائلة من الطبقة العاملة، وكان والده يعمل في صناعة الصلب، في عام 1913، وكان يبدي اهتمامه بالسياسة والأدب عندما كان في سن المراهقة، حيث كان يخطط لإنشاء صحيفة باسم "سلوفان"، عندما كان عمره 12 عاما، فيما كان يذهب كثيرًا إلى مسرح الهواة في منطقته.

في عام 1920، أكمل فوتشيك تعليمه في براغ، وخلال الدراسة انضم إلى حزب العمال الاشتراكيين الديمقراطيين التشيكوسلوفاكيين، والذي استطاع أن يكون شخصيته اليسارية من خلاله من خلاله، حتى أسس الحزب الشيوعي في تشيكوسلوفاكيا، في مايو 1921.

بعد انتهاء الدراسة عمل فوتشيك كمحرر في جريدة "ستيم" الأدبية، التابعة للحزب الشيوعي الصيني، وأصبح مسؤولا عن القسم الثقافي فيها، كما عمل كناقد أدبي في "تفوربا" في عام 1929، وعلاوة على ذلك، كان يعمل باستمرار في صحيفة الحزب الشيوعي الصيني "اليمين الأحمر"، وعدة مجلات أخرى، في هذا الوقت، تم إلقاء القبض عليه مرارًا وتكرارًا من قبل الشرطة السرية التشيكوسلوفاكية، لكنه تمكن من تجنب عقوبة السجن لمدة 8 أشهر في عام 1934.

مرة أخرى عندما تم احتجاز فوشيك من قبل البوليس الالتشيكوسلوفاكي، وضعوه في سجن "بانكراتش" في العاصمة، حيث تم استجوابه وتعذيبه، وفي هذا الوقت، تمكن من كتابة مذكراته السابق ذكرها، على قطع من ورق السجائر، ليتم تهريبها بواسطة حراس السجن المتعاطفين.

ووصف فوتشيك في مذكراته الأحداث التي وقعت في السجن منذ اعتقاله، لكن ربما لم يكن يعلم أن هذه الرسائل ساكتب نهايته، فبعد أن ترجمت للعديد من اللغات لتنتشر في جميع أنحاء العالم، رحلته السلطات من محبسه الى ألمانيا، حيث المحاكمة في مايو 1943، ثم الموت شنقا، في يوم 8 سبتمبر، في سجن "بلوتسينزي" في العاصمة الألمانية برلين.

بعد انتهاء الحرب، بحثت زوجت فوتشيك، جوستا فويكوفا، التي كانت أيضًا في معسكر اعتقال للنازيين، عن كتابات زوجها الأخرى في السجن، وتمكنت من استرجاعها، ثم نشرتها في عام 1947، وتم تكريم فوتشيك فيما بعد بتصميم نصب تذكاري، في بلده تشيكوسلوفاكيا، بالإضافة إلى تسمية العديد من الأماكن باسمه، من بينها حديقة ترفيهية كبيرة في العاصمة براغ، ومسرح مشهور، ومصنع، وعدد لا يحصى من الشوارع والساحات.

ويختلف اليوم الدولى لتضامن الصحفيين عن اليوم العالمي لحرية الصحافة، والذي يتم الإحتفال به في 5 مايو من كل عام أيضا في شتى بقاع العالم.