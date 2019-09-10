طارق سليمان: تولي البدري تدريب المنتخب يزيد من فرص تواجدي بالجهاز الفني

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أوضح طارق سليمان مدرب حراس مرمى النادي الأهلي السابق موقفه من الانضمام للجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني.

وقال سليمان في تصريحات لبرنامج «الماتش» المذاع عبر قناة "صدى البلد":"لم يتحدث معي أحد من أجل الالتحاق بالجهاز الفني للمنتخب، ووجود مدير فني معين بالتأكيد يزيد ويقلل من فرص تواجدي في الجهاز الفني.

وأضاف:" فمثلا لو حسام البدري تولى تدريب المنتخب فرصة تواجدي في الجهاز ستكون أكبر بالتأكيد، وهناك الكثير من المدربين يستحقوا التواجد في هذا المنصب مثل سعفان الصغير ومصطفى كمال وغيرهم".

وواصل"لو أصبحت مدربا المنتخب ستكون الأولوية لمحمد الشناوي وعواد وأحمد الشناوي وعامر عامر وأحمد عادل".

وسبق لطارق سليمان العمل داخل القلعة الحمراء مع حسام البدري لعدة سنوات.

وكان سليمان قد رحل عن صفوف القلعة الحمراء بعد التعاقد مع رينيه فيلر المدير الفني الجديد للأهلي والذي فضل اصطحاب معه مدربا جديدا لحراس المرمى.