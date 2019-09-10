طائراتان مسيرتان إسرائيليتان تحلقان على علو منخفض جنوب لبنان

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ذكرت قناة «العربية»، في خبر عاجل، نقلًا عن وكالة الأنباء اللبنانية، مساء الثلاثاء، أن طائراتين مسيرتين إسرائيليتين تحلقان على علو منخفض في جنوب لبنان.