طائراتان مسيرتان إسرائيليتان تحلقان على علو منخفض جنوب لبنان

ذكرت قناة «العربية»، في خبر عاجل، نقلًا عن وكالة الأنباء اللبنانية، مساء الثلاثاء، أن طائراتين مسيرتين إسرائيليتين تحلقان على علو منخفض في جنوب لبنان.