 طائراتان مسيرتان إسرائيليتان تحلقان على علو منخفض جنوب لبنان - بوابة الشروق
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طائراتان مسيرتان إسرائيليتان تحلقان على علو منخفض جنوب لبنان

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة
نور رشوان
نشر فى : الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 - 2:36 م | آخر تحديث : الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 - 2:36 م

ذكرت قناة «العربية»، في خبر عاجل، نقلًا عن وكالة الأنباء اللبنانية، مساء الثلاثاء، أن طائراتين مسيرتين إسرائيليتين تحلقان على علو منخفض في جنوب لبنان.

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