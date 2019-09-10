مطار «هثرو» بلندن يبدو كمدينة أشباح بعد إلغاء 1700 رحلة

بدى مطار "هثرو" في لندن شبه فارغ كمثل مدينة أشباح، بعد أن كان يعج بالمسافرين ليل نهار حول العالم دون توقف.

نشرت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية صورة للمطار فارغا من المسافرين وحتى العاملين، بعد أن ألغت شركة الطيران البريطانية "بريتش ايروي"، شركة النقل الجوية الوطنية في المملكة، ما يقرب من 100% من رحلاتها، بما يقرب 1700 رحلة طيران، وذلك أثر اضراب العاملين بالشركة لزيادة راتبهم المالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإضراب سيستمر لمدة 48 ساعة، وهو يعتبر الأكبر في تاريخ الشركة، وسط تحذيرات من الشركة للمسافرين بعدم الحضور إلى المطار في حال تم الغاء الرحلات.

وأدى الإضراب الى الاضرار بسمعة الشركة، حيث تراجعت إلى المرتبة 55 من أصل 65 شركة في مؤشرات سمعة شركات الطيران، لتصبح هذه هي المرة الأولى التي تنخفض فيها الشركة الى أدنى مستوى لها في الترتيب.

كما أن تكرار حالات التأخير والإلغاءات وانتهاكات البيانات ومواطن الخلل في تقنية المعلومات تشير إلى فشل الأنظمة في الشركة، ما دفع البعض لتفسير ذلك بأن الشركة مهتمة في المقام الأول بخفض التكلفة.