طالبان تسيطر على مقاطعة بالكامل شمالي أفغانستان

أعلن مسؤولون في أفغانستان، اليوم الثلاثاء، أن حركة طالبان سيطرت على مقاطعة بكاملها في إقليم تخار شمالي البلاد.

وقال وفيّ الله رحماني، رئيس المجلس الإقليمي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن طالبان سيطرت على مركز مقاطعة يانجي قلعة في إقليم تخار مساء أمس الاثنين، بعد يومين من القتال بين القوات الأفغانية ومسلحي طالبان بالمنطقة.

وأكد عضو مجلس الإقليم أرباب روح الله رؤوفي سقوط المقاطعة، لكن المسؤولين، الاثنين، لم يكشفا عن الخسائر البشرية في كلا الجانبين.

وقال رؤوفي إن معظم المناطق كانت خاضعة لسيطرة طالبان بالفعل فيما عدا مركز المقاطعة، وهو منطقة صغيرة نصف قطرها كيلومتر واحد تقريبا، كانت تسيطر عليها الحكومة الأفغانية، ولكن سيطرت عليها حركة طالبان الآن.

يأتي هذا في الوقت الذي خمد فيه القتال في خوجة غار، وهي مقاطعة أخرى في الإقليم، بعد أن هاجمت طالبان المقاطعتين في وقت واحد.