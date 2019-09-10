استقالة الرئيسة المؤقتة للحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا بسبب السرطان

أعلنت رئيس حكومة ولاية ميكلنبورج-فوربومرن الألمانية، مانويلا شفيزيج، استقالتها عن الرئاسة المؤقتة للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم على المستوى الاتحادي، بسبب إصابتها بسرطان الثدي.

وذكرت شفيزيج /45 عاما/ خلال اجتماع مجلس وزراء حكومة الولاية بمدينة شفيرين اليوم الثلاثاء أنها ستواصل مهام منصبها كرئيسة لحكومة ميكلنبورج-فوربومرن ورئيسة إقليمية للحزب في الولاية.

ونقل ديوان رئاسة حكومة الولاية عن شفيزيج قولها: "الخبر الجيد هو أن هذا السرطان قابل للشفاء، إلا أن الخضوع لعلاج طبي ضروري من أجل ذلك"، موضحة أن هذا سيؤدي إلى عدم تمكنها من الوفاء بمواعيد العمل في كافة الأيام خلال الأشهر المقبلة.

وذكرت شفيزيج أنها أعلنت عن إصابتها بالمرض للفت الانتباه إلى كثير من النساء في ألمانيا اللاتي يحصلن سنويا على هذا التشخيص الصادم.

وقالت شفيزيج أمام الصحفيين في ديوان رئاسة حكومة الولاية إن الكثير منهن أظهرن أنه يمكن التوفيق بين التعامل الشجاع مع المرض والعلاج والمهام الوظيفية، وأضافت: "لقد خضت بعض المعارك في حياتي، وسأخوض هذه المعركة أيضا".

وأعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن تمنياتها بالشفاء التام لشفيزيج.

ونقل المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، عن ميركل قولها: "لقد أثر في نبأ إصابة شفيزيج بمرض السرطان. تواصلت معها هاتفيا وتمنيت لها من قلبي الشفاء التام والتحلي بالقوة والأمل في هذه الأوقات الصعبة".

وبحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل، يُسجل سنويا نحو 69 ألف حالة إصابة بسرطان الثدي، أكثر أنواع السرطان شيوعا بين النساء في ألمانيا.

ووفقا للبيانات، فإن نحو 30% من النساء، اللاتي تم تشخيص إصابتهن بالمرض، دون 55 عاما.