تطهير 420 مجرى مائي بالفيوم وإزالة 206 حالات مخالفة

قامت مديرية الري والموارد المائية بالفيوم، بعدد من الحملات لتطهير الترع والمصارف؛ وأسفرت الحملات خلال شهر أغسطس الماضي عن تطهير حوالي 693,997 كيلومتر طولي لعدد 420,3 مجرى مائي بمختلف إدارات الري بالفيوم.

وشملت الحملة تطهير 148 حالة بطول 444,113 كيلومتر طولي بدائرة ري شرق الفيوم، و47 حالة بطول 202,884 كيلومتر طولي بدائرة ري غرب، و75,52 حالة بطول 20 كيلومتر بدائرة صرف شرق الفيوم، 149,829 بدائرة صرف غرب الفيوم بطول 27 كيلومتر طولي.

وقامت دائرة ري شرق الفيوم بتطهير بحر جردو ومسقى الملقة ومسقة الهدير، وبحر دار الرماد وبحر الربع الغربي، وتطهير جانبية ولساتو وبحر هوجمين وبحر طبهار الواطي وبحر الشعبان وبحر الزيتون، أما في دائرة ري غرب الفيوم تم تطهير بحر المير والقناة المكشوفة وبحر قصر البنات وبحر النزلة و بحر الجرجبة وبحر مسقة الجودة، بالإضافة إلى إزالة التعديات على مصرف حوض الغرب بقرية منية الحيط بهندسة اطسا، ومصرف حوض دسيا بهندسة صرف ابشواي، وإزالة تعديات علي بحر نقاليفة وبحر ترسا وبحر البلد بهندسة ري سنورس، فضلًا عن إزالة تعديات علي بحر قصر البنات وبحر قارون بهندسة ري يوسف الصديق.

أما بالنسبة لأعمال تطهير مصارف شرق وغرب الفيوم تم تطهير مصرف حدود إبشواي وأبوكساه ومصرف سنرو ومصرف المندرة ومصرف الغرق.