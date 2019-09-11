الشرطة البرازيلية توجه اتهامات لعارضة أزياء زعمت اغتصابها من جانب نيمار

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اتهمت الشرطة في ساو باولو اليوم الثلاثاء، عارضة أزياء برازيلية وشريكها السابق على خلفية مزاعم بقيام لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار باغتصابها.

وذكر بيان صادر عن مكتب الأمن العام في ساو باولو اليوم الثلاثاء، أن المرأة متهمة بالتلاعب في الإجراءات والتشهير والقذف.

وقد تم تسليم نتائج التحقيق إلى النيابة العامة والمحكمة المختصة لإجراء مزيد من الفحص.

وتم توجيه الاتهام إلى شريك المرأة السابق لكشفه عن مواد ذات محتوى مثير.

وأغلقت الشرطة التحقيقات مع النجم البرازيلي نيمار، في أواخر يوليو الماضي، وقررت عدم التوصية بتقديمه للمحاكمة.

وكانت عارضة الأزياء قد اتهمت نيمار ، الذي يلعب لفريق باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي لكرة القدم، بإجبارها على ممارسة الجنس معه في أحد فنادق باريس في 15 مايو الماضي.