 الشرطة البرازيلية توجه اتهامات لعارضة أزياء زعمت اغتصابها من جانب نيمار - بوابة الشروق
الأربعاء 11 سبتمبر 2019 12:01 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعدما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن ترشيح 5 أسماء لتدريب المنتخب .. من تختار؟



النتـائـج تصويت

الشرطة البرازيلية توجه اتهامات لعارضة أزياء زعمت اغتصابها من جانب نيمار

(د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 - 11:10 م | آخر تحديث : الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 - 11:10 م

اتهمت الشرطة في ساو باولو اليوم الثلاثاء، عارضة أزياء برازيلية وشريكها السابق على خلفية مزاعم بقيام لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار باغتصابها.

وذكر بيان صادر عن مكتب الأمن العام في ساو باولو اليوم الثلاثاء، أن المرأة متهمة بالتلاعب في الإجراءات والتشهير والقذف.

وقد تم تسليم نتائج التحقيق إلى النيابة العامة والمحكمة المختصة لإجراء مزيد من الفحص.

وتم توجيه الاتهام إلى شريك المرأة السابق لكشفه عن مواد ذات محتوى مثير.

وأغلقت الشرطة التحقيقات مع النجم البرازيلي نيمار، في أواخر يوليو الماضي، وقررت عدم التوصية بتقديمه للمحاكمة.

وكانت عارضة الأزياء قد اتهمت نيمار ، الذي يلعب لفريق باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي لكرة القدم، بإجبارها على ممارسة الجنس معه في أحد فنادق باريس في 15 مايو الماضي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك