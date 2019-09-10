دراسة: ملايين الأطفال في مناطق النزاعات يحتاجون إلى مساعدة نفسية

أظهرت تقييمات منظمة "انقذوا الأطفال" الدولية المعنية بحقوق الطفل أن هناك نحو 24 مليون طفل في المناطق التي تشهد نزاعات في أنحاء العالم بحاجة إلى مساعدة نفسية.

وطالبت رئيسة فرع المنظمة في ألمانيا، زوزانه كروجر، بإنهاء هذه المعاناة، حيث قالت اليوم الثلاثاء: "نطالب الدول في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك كافة أطراف النزاع، بالالتزام بالقواعد الدولية لحماية الأطفال، وإتاحة المزيد من الأموال من أجلهم حتى يتعافوا من النزاعات".

تجدر الإشارة إلى أن اجتماعات الجمعية العامة للأمم ستبدأ في نيويورك في 17 أيلول/سبتمبر الجاري.

وذكرت كروجر أن الفتيان والفتيات في مناطق النزاعات يشهدون، مجبرين، وفاة أقارب أو أصدقاء لهم، وقصف منازلهم ومدارسهم، وقالت: "إنهم يفتقدون في الغالب للأشياء الضرورية للغاية. المشكلات النفسية تعتبر لذلك رد فعل طبيعي تماما".

وبحسب تقرير "الحرب ضد الأطفال"، الذي نشرته المنظمة في شباط/فبراير الماضي، يعيش في العالم 420 مليون طفل في مناطق نزاعات، بينهم 142 مليون طفل في مناطق ذات كثافة عالية في النزاعات، ويعني هذا أن هناك ألف شخص، على الأقل، يلقون حتفهم سنويا في هذه المناطق.

ووفقا للبيانات، من المرجح أن 17% من الأفراد الذين يعيشون في مناطق النزاعات أو نزحوا منها، يحتاجون إلى مساعدة نفسية، كما يعاني نحو 5% آخرين من اضطراب نفسي حاد.