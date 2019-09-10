محاكمة رئيس الوزراء البرتغالي الأسبق أكتوبر المقبل

حدد القاضي في محكمة التحقيقات الجنائية المركزية في البرتغال يوم 28 أكتوبر المقبل لاستجواب رئيس الوزراء البرتغالي الأسبق خوسيه سوكريتس، المتهم في قضية "عملية ماركيز".

وذكرت صحيفة (بورتوجال نيوز) البرتغالية أن قضية "عملية ماركيز" التي ظهرت لأول مرة في نوفمبر عام 2014 أسفرت عن اتهام يقع في أكثر من 4 آلاف صفحة و134 مجلدا وأكثر من 500 مرفق وسجلات لأكثر من 180 عملية بحث ومحادثة هاتفية وفي المجموع يتجاوز 53 ألف صفحة من الورق موزعة على غرفتين في مبنى محكمة التحقيقات الجنائية المركزية.

وأشارت إلى أن خوسيه سوكريتس، الذي تولى رئاسة الوزراء في البرتغال بين عامي ( 2005 – 2011 )، والمحتجز رهن المحاكمة وتحت الإقامة الجبرية في منزله، متهم في 31 قضية من القضايا الاقتصادية والمالية.