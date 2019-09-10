برلماني روسي: نترقب زيارة رئيس مجلس النواب العراقي إلى موسكو

قال رئيس لجنة الشئون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان) قسطنطين كوساتشوف إن المجلس يترقب زيارة رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي إلى روسيا، مشيرا إلى أن موعد هذه الزيارة سيتحدد قريبا.

وقال كوساتشوف - خلال اجتماع مع وكيل وزير الخارجية العراقي مؤيد محمد صالح بموسكو اليوم الثلاثاء - "آمل أن نتمكن في المستقبل القريب من اتخاذ قرار حول الزيارة، ونحن نترقب هذه الزيارة".

وأضاف "أن المشرعين الروس مهتمون بحوار عمل منتظم مع نظرائهم العراقيين، الذين يمارسون علاقات دولية وثنائية مع روسيا"، مشيرا إلى أن ما يقرب من 12 ألف إرهابي غادروا سوريا نتيجة لعملية مكافحة الإرهاب إلى العراق.

وأكد كوساتشوف على الدور الإيجابي لمركز المعلومات المشترك في بغداد بمشاركة العراق وروسيا وسوريا وإيران، موضحا أن الوضع في العراق بات إيجابيا ويتطور بشكل عام في الاتجاه الصحيح.