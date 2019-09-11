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شاهد.. مئات الآلاف يحيون عاشوراء في باكستان والعراق وإيران ولبنان

دينا النجار
نشر فى : الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 - 10:35 م | آخر تحديث : الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 - 10:35 م

عرضت فضائية «يورو نيوز عربية»، مساء الثلاثاء، مقطع فيديو، يوضح احتفال الآلاف من المسلمين في باكستان والعراق وإيران ولبنان بعاشوراء أمس الاثنين.

وحيي المسلمون وخاصة الملايين من الشيعة في عدة دول من العالم، ذكرى يوم عاشوراء ومقتل الحسين بن علي في معركة«ألطف» بكربلاء في العراق، حيث سار الآلاف باتجاه ضريح الحسين، وقام البعض بضرب صدورهم وظهورهم بالسلاسل، وجلد أنفسهم وهو ما يعرف بـ «اللطم» ويجرحون أنفسهم بالسيوف والسلاسل في حركات متناسقة لأجل نيل الشفاعة كتعبير رمزي عن الحزن لعدم تمكنهم من مساعدة الحسين.


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