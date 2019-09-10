لقى 31 شخصًا مصرعهم وأصيب 96 آخرون، اليوم الثلاثاء، في حادث انهيار جزء من ممشى في كربلاء بالعراق، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.