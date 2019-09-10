 خلال «مراسم عاشوراء».. 31 قتيلا و96 مصابا في حادث انهيار ممشى بكربلاء - بوابة الشروق
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خلال «مراسم عاشوراء».. 31 قتيلا و96 مصابا في حادث انهيار ممشى بكربلاء

نور رشوان
نشر فى : الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 - 3:49 م | آخر تحديث : الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 - 3:49 م

لقى 31 شخصًا مصرعهم وأصيب 96 آخرون، اليوم الثلاثاء، في حادث انهيار جزء من ممشى في كربلاء بالعراق، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.

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