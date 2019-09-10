محافظ الفيوم: خفض درجات القبول بالثانوية العامة إلى 217 درجة

وافق اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، على خفض مجموع القبول للتعليم الثانوي العام بمختلف مدارس المحافظة للعام الدراسي الجديد 2019/2020 إلى 217 درجة كحد أدنى؛ استجابة لمطالب أولياء الأمور وملء الفراغات بمدارس الثانوي العام واستكمال نصابها طبقًا للإحصاءات الواردة من الإدارات التعليمية.

وأصدر محافظ الفيوم توجيهاته لوكيل وزارة التربية والتعليم بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن قبول جميع الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمجموع 217 درجة كحد أدنى، بالأماكن الخالية بالمدارس.

فيما أشار الأستاذ محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم، أن موافقة محافظ الفيوم على خفض مجموع المدارس الثانوية يأتي استجابة لمناشدة أولياء الأمور وإتاحة الفرصة لأبنائهم في الالتحاق بالتعليم الثانوي العام.