الإمارات تشارك في القمة الرابعة لمبادرة الحزام والطريق بهونج كونج غدا

تشارك الإمارات بوفد اقتصادي وتجاري في القمة الرابعة لمبادرة الحزام والطريق التي تمتد أعمالها في هونج كونج خلال الفترة من 11-12 من سبتمبر الجاري بحضور وفود حكومية من 80 دولة.

وأكد رئيس الوفد الإماراتي وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية عبد الله آل صالح -وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية- اليوم /الثلاثاء/ أهمية مشاركة بلاده في القمة الرابعة لمشاريع مبادرة الحزام والطريق . مشيراً إلى أن الإمارات تولي اهتماماً كبيراً للمبادرة، وتحرص على المشاركة النشطة في مشاريع بناء "الحزام والطريق" ومواصلة الدعم والمشاركة في كافة الفعاليات المهمة ذات الصلة.

وأشار إلى أن الإمارات تعد شريكاً مهماً للصين في دفع بناء مبادرة "الحزام والطريق" بالمنطقة حيث ظلت على مدى سنوات متتالية ثاني أكبر شريك تجاري للصين وأكبر سوق للصادرات الصينية في غرب آسيا وشمال أفريقيا ، كما تعد الصين الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات.

ويشارك في القمة وفودً حكومية من 80 دولة، وأكثر من 5 آلاف متحدثً ورجل أعمال ، كما تناقش 320 مشروعاً استثمارياً تقام في الدول المنضوية تحت المبادرة حاليا ًوعددها 68 دولة، إضافة إلى 100 شركة عارضة و520 جلسة عمل ثنائية.

وتناقش القمة على مدار يومين الوضع الراهن لمشاريع المبادرة في الدول 68 ودور قطاعات البنوك والتمويل والتكنولوجيا والابتكار والإبداع والبنية التحتية والخدمات اللوجستية المتخصصة في دعم المبادرة.