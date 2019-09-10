سفارة طاجيكستان بالقاهرة تحتفل بذكرى مرور 28 عاما على الاستقلال

أكد رحيم علي شيرزاده القائم بأعمال سفارة طاجيكستان بالقاهرة أنه يتم الإعداد لعقد الجولة الثانية للجنة الحكومية المشتركة بين بلاده ومصر حول التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني وكذلك المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين، وذلك قبل نهاية العام الجاري، مضيفا أنه من المتوقع أن يتم التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون على هامش هذه الاجتماعات، التي من المؤكد أنها ستعطي دفعة جديدة للتعاون بين البلدين.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها شيرزاده، مساء اليوم، في الاحتفال الذي أقيم بمناسبة مرور 28 عاما على استقلال طاجيكستان بحضور لفيف من كبار الشخصيات والسفراء والدبلوماسيين المعتمدين لدى مصر.

وأكد القائم بأعمال سفارة طاجيكستان بالقاهرة على الأهمية التي توليها بلاده لتعزيز العلاقات الودية والحليفة مع مصر في ضوء التقارب التاريخي والثقافي للشعبين المصري والطاجيكي والمصالح المتبادلة، موضحا أنه تم إحراز تقدم كبير في السنوات الأخيرة في تعزيز هذه العلاقات.

وأشار شيرزاده إلى ترحيب الجانب الطاجيكي بمشاركة السفير إيهاب فوزي، نائب وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي، في مؤتمر القمة الخامسة لرؤساء دول المؤتمر المعني بالتدابير وبناء الثقة في آسيا الذي عقد في في يونيو الماضي في العاصمة دوشنبه بحضور رؤساء دول وحكومات أكثر من 25 دولة... معربا عن ثقته باستمرار تطور العلاقات الودية بين البلدين والسعي نحو بناء المزيد من جسور التعاون والحوار البناء في جميع المجالات.

وذكر أن بلاده حققت- بعد الاستقلال- إنجازات ملحوظة في بناء وتأسيس دولة ديمقراطية وحديثة تقوم على سيادة القانون بالرغم من التحديات والصعوبات وقد حدد الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمان الأهداف الاستراتيجية لتحويل طاجيكستان إلى دولة متطورة ترتكز على عدة أهداف منها توفير إمدادات الطاقة والأمن الغذائي وتنفيذ أجندة رؤية 2030 الخاصة بالتحول من الاقتصاد الزراعي إلى الاقتصاد الصناعي.

وأشار إلى أن الرئيس رحمان افتتح أمس الوحدة الثانية من الوحدات الست في المنشأة الاستراتيجية الكبرى - محطة راغون الكهرومائية البالغ ارتفاعها 335 مترا والتي باكتمالها ستحقق المزيد من الأهداف الإنمائية الخاصة للبلاد.