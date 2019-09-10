أشاد أحمد حسام ميدو المدير الفني لنادي مصر المقاصة، بالصربي ميتشو المدير الفني للزمالك، مشيرا في الوفت ذاته إلى أن فريقه كان أقوى منافس للأبيض خلال بطولة كأس مصر.

وقال ميدو في تصريحات لبرنامج «في الاستاد» المذاع عبر إذاعة «نجوم إف إم»:"ميتشو مدرب مميز استطاع أن يركز على العامل النفسي للاعبين ومنحهم حرية في الملعب".

وأضاف:"فوز الزمالك على بيراميدز بثلاثية يدل على قوة مصر المقاصة كمنافس، حيث أن الابيض لم يواجه أي فريق بقوة فريقي خلال مشواره بالكأس، وهذا امر يسعدني".

واتم: "لاعبين كبار مثلا كلاعبي بيراميدز لم يستطيعوا التماسك امام الزمالك مثلما فعلنا نحن، وهذا الامر يمنحني ثقة كبيرة ويؤكدا اننا نسير في الطريق الصحيح".

وكان الزمالك قد نجح في التتويج بكأس مصر بعد عبور المقاصة في دور الثمانية (1-0)، ثم الاتحاد السكندري بنصف النهائي (1-0) أيضا، قبل أن يحقق فوزا كبيرا على حساب بيراميدز في مباراة النهائي (3-0).