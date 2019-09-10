حليف سابق لأردوغان يكشف النقاب عن خطته لإطلاق حزب جديد

كشف وزير الاقتصاد التركي السابق، علي باباجان، النقاب عن خطته لإطلاق حزب جديد في وقت لاحق من العام الجاري.

ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج"، اليوم الثلاثاء، عن باباجان -الذي شغل من قبل أيضا منصبي نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية، في الحكومات السابقة لحزب العدالة والتنمية- القول إنه يعمل مع فريق من تركيا في "أوقاتها الاكثر نجاحا"، حيث يخطط لتأسيس حزب سياسي جديد.

وكان باباجان قد قطع علاقاته مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في يوليو الماضي، من أجل إطلاق حركته الخاصة.

ونقلت صحيفة "قرار" التركية عن باباجان قوله في مقابلة، إن "تركيا تحتاج إلى رؤية جديدة للمستقبل، وإنه من الصعب للغاية إنشاء رؤية مع حزب سياسي قائم. لذلك يجب علينا فتح صفحة جديدة".

ومن المتوقع أن يعمل حزب باباجان مع العديد من الوزراء السابقين وخبراء الاقتصاد البارزين، وذلك بحسب ما قاله شخص لوكالة أنباء "بلومبرج" الأسبوع الماضي، بشرط عدم الكشف عن هويته.