وزير خارجية العراق: ندعم حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة

أكد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، أن الظروف المعقدة التي تمربها المنطقة العربية يجب ألا تنسينا قضية العرب المركزية وهي قضية فلسطين، مشددا على موقف العراق الثابت لدعم حقوق الشعب الفلسطيني واقامة دولته المستقلة.

وقال في كلمته عقب ترؤسه أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، اليوم، بالقاهرة، إن العالم ينشغل الآن بقضية أمن الممرات المائية في الخليج العربي وتأمين تدفق الطاقة أو انشاء قوة بحرية في منطقة الخليج العربي، قائلا: "لا نؤيد المخططات التي تؤدي لرفع حالة التوتر في المنطقة"، مشددا على أن دول الخليج قادرة على حماية الملاحة وتدفق الطاقة في هذه المنطقة العربية.

واستعرض جهود بلاده بشأن مكافحة إرهاب داعش، مؤكدا أنه بحاجة إلى دعم الأشقاء العرب لاستئصال هذه الآفة والتصدي لها.

وشدد على رفض العراق القاطع للوجود التركي على أراضيه ويعمل على إنهائه بشتي الوسائل.

وأدان الوزير العراقي اعتداء المحتل الإسرائيلي ضد الدول العربية، مؤكدا حقه في الدفاع عن النفس إيمانا من العراق بمبادئ الدول العربية وميثاق الجامعة العربية.

ومن جانبه دعا وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولى الصومالي أحمد عيسى عوض، رئيس الدورة السابقة للمجلس" الدول العربية لوقفة أكثر جدية إلى جانب القضية الفلسطينية، محذرا من زوالها إذا لم نكن جادين في دعمها وستكون النتيجة لا يحمد عقباها.

وقال إن القضية الفلسطينية ستظل على رأس أولوياتنا، مؤكدا ضرورة إنهاء الاحتلال وضمان حق الشعب الفلسطيني.

وحذر مما يتعرض له المسجد الأقصى من اعتداءات إسرائيلية متكررة، فضلا عن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من هدم البيوت وتهجير الأهالى.

وعلى صعيد الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، شدد عوض على ضرورة العمل على تحقيق الوحدة الترابية والسلام والسيادة لهذه الدول ومنع التدخل في شؤونها وتحقيق السلام والاستقرار بها.

ودعا إلى ضرورة تفعيل الدور العربي في تلك الأزمات ووضع تصورات عربية لحلحلة هذه القضايا والوصول لحلول سياسية ووقف إرقة الدماء للشعوب العربية، مطالبا الجامعة بأن يكون دورها أكثر فاعلية كبقية المنظمات الأخرى.