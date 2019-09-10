القصة الكاملة لاستشهاد الأسير الفلسطيني بسام السايح «بطل إيتمار» في سجون الاحتلال

ضربه سرطان العظام عام 2011، ثم سرطان الدم عام 2013، فاعتقال وأهمال في سجون الاحتلال في 2015، إلى أن صعدت روحه لبارئها الأحد الماضي.

هكذا ملخص قصة الأسير الفلسطيني بسام السايح الذي استشهد في سجون الاحتلال بعد ازدادت حالته الصحية سوءا وصل حد الهلاك عن عمر ناهز 47 عاما، حسبما أعلنته هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، وسط اتهامات من الهيئة لإسرائيل بالمماطلة والإهمال الطبي في علاجه.

- البداية

آثارت قضية بسام السايح الشارع الفلسطيني، منذ أن تم اعتقاله في أكتوبر عام 2015، بتهمة المشاركة في التخطيط لتنفيذ عملية مستوطنة "إيتمار" قرب نابلس والتي أسفرت عن مقتل مستوطنين، لكن الاحتلال أوقف محاكمته، ورفض الإفراج عنه رغم تدهور حالته الصحية، بحسب المركز الفلسطيني للإعلام.

- تدهور حالة السايح

في 7 أغسطس الماضي، قالت هيئة الأسرى والمحررين، إن تدهوراً خطيراً طرأ على صحة الأسير المريض، منذ اعتقاله في 2015، وحملت الهيئة السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة نتيجة الإهمال الطبي وتعمد مصلحة السجون عدم تقديم العلاج اللازم له مما زاد من تفاقم حالته الصحية التي دفعت إلى إصابته بسرطان الدم والكبدد، مشددة على ضرورة الإفراج الفوري عنه لحاجته للعلاج في الخارج.

- رفض تسليم الجثمان وغليان داخل سجون الاحتلال

فور استشهاده، رفضت إدارة سجون الاحتلال، تسليم جثمان السايح الذي يرقد في مستشفى "اساف هاروفيه"، ما دفع الأسرى في كافة السجون الإسرائيلية للإضراب عن الطعام، وأعادوا الوجبات المقدمة لهم، إلى أن يتم تسليم الجثمان، في الوقت الذي قال فيه رئيس الهيئة، قدري أبو بكر، إنه سيرفع دعوى للمحكمة العليا الإسرائيلية، للمطالبة بتسليم جثمانه، بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية.

ولم يمر إضراب الأسرى في سجون الاحتلال مرور الكرام، فقد صرح المتحدث باسم الهيئة بأن إدارة السجون أعلنت الاستنفار وإغلاق كافة الأقسام، ومنعت خروج الأسرى، كما أحضرت تعزيزات من قوات القمع تحسبا من ردة فعل الأسرى الذين بدأوا منذ أمس بخطوات احتجاجية ردا على وفاة السايح، تمثلت في الطرق على أبواب الغرف والتكبير، وإرجاع وجبات الطعام، وإعلان الحداد في السجون لمدة 3 أيام.

- تصعيد يصل الشارع الفلسطيني

واستكمالا للتصعيد، انطلقت مسيرة، اليوم الاثنين، وسط مدينة رام الله في الضفة الغربية، تعبيرا عن الغضب في أعقاب وفاة السايح نتيجة الإهمال الطبي، ما أدى لإصابة 16 من المحتجين بالاختناق بفعل الغاز المسيل للدموع الذي اطلقته قوات الاحتلال، بحسب وكالة "فرانس برس".

- حراك على مواقع التواصل

وكعادته، صم الاحتلال أذنيه عن الأصوات التي تعالت للدفاع منددة بحالة السايح الصحية التي ازدادت سوءا قبل وفاته، حيث أحدث رواد موقع فيسبوك في فلسطين حراكا واسعا للضغط على الاحتلال بالافراج عنه، ودشنوا صفحة باسم "انقذوا بسام السايح"، شارك فيها الآلاف، لكنها لم تجدي نفعا.

https://m.facebook.com/pg/bassamalsayeh/posts/

- من هو بسام السايح؟

هو ابن مدينة نابلس، حصل على شهادة البكالوريوس في الصحافة عام 1995، وماجستير العلوم السياسية في عام 2003، من جامعة النجاح الوطنية، وكان يعمل مع عدد من وسائل الإعلام، وخاصة صحيفة "فلسطين" التي كانت تصدر دوريا في قطاع غزة.

قديما، اعتقل الاحتلال السياح في عام 2014، ثم أفرجت عنه ليذهب لتلقي العلاج في الأردن، لكن بعد عودته في عام 2015 اعتقل مرة أخرى، حتى توفى أول أمس.

- عضو في كتائب القسام

أكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن السايح كان ضمن جنودها الميدانيين الذين شاركو في عملية إيتمار، بعد أن نعته في بيانها قائلة: "نزف إلى العلا القائد القسامي الميداني الشهيد بسام السايح أحد أبطال عملية إيتمار التي أقضت مضاجع الصهاينة وفجرت انتفاضة القدس، والذي ارتقى نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في السجون الصهيونية".

- السايح بطل عملية إيتمار

"عملية إيتمار".. أطلق عليها الشرارة الأولى لانتفاضة القدس، وروح المقاومة التي استمرت حتى الآن، فبحسب وسائل إعلام فلسطينية نفذت العملية عام 2015، في مستوطنة قرب قرية عورتا قضاء نابلس، بقيام مجموعة مسلحة فلسطينيّة تستقلّ سيارة بإطلاق النار تجاه عائلة مستوطنين صهاينة، مما أدى إلى مقتل مستوطنٍ وزوجته في العملية، قرب مستوطنة "إيتمار".

وقُتل في العملية الصهيوني "ايتام هكنين"، وهو ضابط احتياط بوحدة هيئة الأركان الخاصة وضابط استخبارات وحاخام، وزوجته القتيلة وهي "نعماه هكنين" ابنة ضابط كبير بوحدة هيئة الأركان.

يذكر أنه بعد العملية بأيامٍ قليلة، أعلن جهاز الشاباك "الإسرائيلي"، عن اعتقال 5 مقاومين فلسطينيين من حركة "حماس"، بزعم تنفيذ وتخطيط العملية، وهي القائمة التي انضم إليها السايح فيما بعد، بعد أن اعترف بمشاركته في الحادثة عندما قال: "رأيت أطفالا صغار في السيارة لكني لم أقتلهم".