الخطيب يشيد بروح لاعبي الأهلي العالية في البطولة العربية لتنس الطاولة

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، على تهنئة فريق رجال الأهلي لتنس الطاولة بعد الفوز، مساء أمس الإثنين بالبطولة العربية التي جرت فعالياتها في المغرب، خلال الأيام الماضية.

وأشاد رئيس النادي بالروح العالية والأداء المتميز والجهد الكبير الذي بذله لاعبو الأهلي على مدار منافسات البطولة حتى تمكن الفريق من تحقيق الفوز في المباراة النهائية.

وكان فريق تنس الطاولة بالنادي الأهلي قد تمكن من قلب الطاولة على فريق قطر القطري بالمباراة النهائية، حيث تمكن الأحمر من الفوز بنتيجة 3/2 ليتوج الأهلي باللقب للعام الثاني على التوالي.